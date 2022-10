A Sua immagine: nella puntata di oggi la storia di rinascita di Jenny lo zio. Domani, il racconto del pontificato di Papa Wojtyła

Gennaro, detto Jenny lo zio, è il protagonista della puntata di A Sua immagine, in onda oggi, alle 16, su Rai Uno. Contrabbando, furti, spaccio: una lunga sequenza di reati lo conducono, per 20 anni, a entrare e uscire dal carcere. Fino a una svolta, definitiva, che trasforma lui e la sua officina, Area 51, dove lavora come meccanico. Jenny cambia vita. Area 51 diventa un centro sociale che assiste centinaia di famiglie disagiate e povere di Rozzano (Mi), accoglie decine di ragazzi sbandati offrendogli la possibilità di un reinserimento sociale, coinvolge volontari, provvede all’assistenza legale, cerca di valorizzare i talenti e le passioni dei giovani del quartiere. Si pente della sua vita passata e percorre a piedi con una croce dal peso di 40 chili la strada che da Milano lo separa da Roma dove incontra anche Papa Francesco che lo incoraggia ad andare avanti. La sua vita è un esempio del fatto che si può sempre ricominciare.

A seguire “Le ragioni della Speranza” con suor Veronica Ghirardelli, francescana alcantarina. Attraverso il suo diario di viaggio, in città francescane italiane, accompagna i telespettatori in un percorso che diventa anche cammino interiore. La puntata di questo sabato si svolge ad Assisi, nel Bosco di San Francesco, qui suor Veronica incontra alcuni giovani per riflettere sulla preghiera a partire dalla loro esperienza personale. Alessandra Cochetta, poi, responsabile eventi Fai, guida alla scoperta del Bosco di San Francesco, che custodisce un’antica cappella e un’opera di land art di Michelangelo Pistoletto molto suggestiva. In conclusione, suor Veronica si reca alla Basilica di San Francesco, per pregare sulla tomba del santo, ad accoglierla: il custode del Sacro Convento di Assisi: fra’ Marco Moroni.

Nella puntata di domani, in onda dalle 10.30, A Sua Immagine ricorda san Giovanni Paolo II, che 44 anni fa saliva al soglio pontificio. La trasmissione ripercorrerà alcuni tratti e temi salienti di Papa Wojtyła riproponendo alcune parole pronunciate dal Pontefice polacco riguardo la sua storia, i viaggi, l’attentato e il significato del Vangelo della sofferenza, i giovani e le Giornate mondiali della gioventù, il dialogo interreligioso e la pace. Senza tralasciare il suo senso dell’umorismo e la sua umanità. In studio saranno presenti mons. Pietro Marini, per più di 20 anni suo cerimoniere, ed Enzo Romeo, vaticanista di lungo corso che racconteranno aneddoti inediti. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.