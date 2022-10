Volontariato: Misericordie Toscana, sabato si elegge il nuovo presidente regionale

Si svolgerà sabato prossimo, 15 ottobre, a Campi Bisenzio (Fi) l’Assemblea regionale delle Misericordie della Toscana che vedrà riuniti i rappresentanti delle 310 confraternite di Misericordia della regione, che avranno anche il compito di eleggere il nuovo presidente regionale (in carica 4 anni). L’Assemblea è l’appuntamento statutario in cui ogni anno si fa il punto sull’attività svolta e sugli impegni futuri della Federazione regionale delle Misericordie, che riunisce e rappresenta il più antico e numericamente importante movimento di volontariato della nostra regione. L’Assemblea inizierà alle ore 10 con il saluto delle autorità e la relazione del presidente uscente della Federazione regionale delle Misericordie, Alberto Corsinovi; poi i lavori continueranno con il dibattito, gli adempimenti assembleari e il voto. A seguire lo scrutinio delle schede e la proclamazione del nuovo presidente e dei nuovi organi regionali, che concluderanno l’Assemblea. La Federazione regionale è l’organismo rappresentativo delle Misericordie toscane (310) che fanno parte della Confederazione nazionale e nella nostra regione hanno circa 400 sedi operative, 300 mila iscritti, 60 mila dei quali impegnati attivamente in attività di volontariato, e rappresentano il più antico e grande movimento di volontariato della regione. In Toscana oltre la metà degli interventi coordinati dal 118 è svolto da donne e uomini delle Misericordie.