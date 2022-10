Diocesi: Ancona, giovedì riapertura della chiesa di San Biagio. Mons. Spina, “custodisce il tesoro della Chiesa: la Santa Eucaristia”

(foto diocesi Ancona)

Riaprirà giovedì ad Ancona dopo i lavori di restauro, la chiesa di San Biagio e, per l’occasione, alle ore 18,30 è in programma il concerto di chiusura della nona edizione della rassegna estiva “Scrigni Sacri. Le meraviglie dell’arte”, organizzata dal Museo diocesano di Ancona. Interverranno all’inaugurazione don Luca Bottegoni, direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici, Cecilia Carlorosi, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, Laura Fadda, operatrice del Museo diocesano di Ancona, e mons. Angelo Spina, vescovo di Ancona-Osimo. La chiesa di San Biagio, che ospiterà l’adorazione eucaristica, è stata restaurata nella struttura generale e nella parte interna, intervenendo sugli stucchi, le pareti e le opere pittoriche della volta e dell’abside dell’altare. È stato realizzato il nuovo impianto elettrico, ripulita la facciata ed il portale in pietra. I lavori sono stati eseguiti grazie al contributo della Cei e della diocesi di Ancona-Osimo, con bonus fiscale e con fondi propri della rettoria di San Biagio. “Nel cuore della città c’è uno scrigno prezioso di arte e di fede: la chiesa di San Biagio. Tanto cara agli anconetani, custodisce il tesoro della Chiesa: la Santa Eucaristia”, sono le parole di mons. Angelo Spina, vescovo di Ancona-Osimo, riportate sul comunicato, “Passando davanti a questa chiesa, come i discepoli di Gesù, chiediamo: ‘Resta con noi Signore perché si fa sera’. E Lui si ferma con noi, perciò siamo invitati a pregare e ad adorare, in silenzio davanti a Gesù, Pane di vita eterna, per avere pace e salvezza per la nostra vita”.