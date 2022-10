Coronavirus Covid-19: ancora in aumento i casi in carcere, 239 i detenuti positivi

Continua a salire il numero di casi di positività al Covid tra i detenuti nelle carceri italiane. Secondo i dati del Monitoraggio negli istituti penitenziari diffusi dal ministero della Giustizia attualmente i positivi sono 239 (di cui 239 in gestione interna agli istituti e nessuno in gestione esterna tra 118 e ospedale) su un totale di 55.249 detenuti. Sette giorni fa i positivi erano 151 su 55.175 detenuti. Dai dati aggiornati ad oggi pomeriggio il totale delle somministrazioni di vaccino a detenuti è pari a 111.166. In crescista anche il numero di casi di positività tra il personale: su 36.939 agenti in organico e 4.021 del personale amministrativo e dirigenziale, sono 211 quelli attualmente contagiati rispetto ai 154 della scorsa settimana.