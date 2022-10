Eurostat: più uomini con un’istruzione Ict occupati rispetto alle donne. E i giovani superano gli adulti

Nel 2021 c’erano 2,79 milioni di occupati con un’istruzione Ict (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), il 3,3% in più rispetto al 2020. Gli uomini rappresentavano l’84,1% (2,35 milioni) della forza lavoro totale dell’Ue con un background educativo Ict, con un aumento dell’1,3% rispetto all’anno precedente (2,20 milioni nel 2020), mentre è diminuito il numero di donne occupate con una formazione Ict. Nel 2021, le donne rappresentavano il 15,9% (442.800) della forza lavoro Ict rispetto al 17,2% (463.800) nel 2020. Lo si legge in uno studio diffuso oggi da Eurostat

Guardando agli Stati membri dell’Ue, Repubblica ceca (92,6%), Slovenia (90,8%), Francia (89,7%), Belgio (89,2%) e Polonia (89,1%) hanno la quota più alta di uomini nel numero totale di occupati con una formazione Ict.

Le donne rappresentavano più di un quarto degli occupati con un’istruzione Ict in Bulgaria (36,6%), Grecia (29,4%), Danimarca (28,0%), Romania (27,2%) e Cipro (26,9%).

Nell’Ue, nel 2021 più di due terzi (67,5%) degli occupati con un’istruzione in Ict aveva tra i 15 ei 34 anni e il 32,5% aveva tra i 35 ei 74 anni.