60° Concilio Vaticano II: Acli, la direzione nazionale incontra suor Nathalie Becquart per approfondirne l’attualità

La direzione nazionale delle Acli svoltasi oggi a Roma nel giorno del 60° anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II ha registrato la gradita presenza di suor Nathalie Becquart, della Congregazione delle Xaviere, sottosegretaria del Sinodo dei vescovi, prima e unica donna, per volontà di Papa Francesco, ad avere diritto di voto in quel consesso. Suor Becquart, si legge in una nota, ha illustrato l’importanza del cammino sinodale in questa fase della vita della Chiesa e del mondo, come modalità per far rivivere lo spirito conciliare nel quadro di una realtà complessa ma non impermeabile all’annuncio evangelico. Lo spirito del Concilio passa attraverso la testimonianza dei fedeli, consacrati e laici, donne e uomini, e proprio per questo è importante il ruolo di un’associazione come le Acli che cerca di animare cristianamente la realtà sociale.

Al termine della seduta il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, i componenti della direzione e numerosi altri aclisti provenienti da tutta Italia si sono diretti a San Pietro per partecipare alla solenne messa presieduta da Papa Francesco a ricordo dei 60 anni dell’apertura del Concilio Vaticano II e nella memoria liturgica di san Giovanni XXIII.