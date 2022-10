Comunicazione: WeCa, domani in onda un nuovo tutorial sulle “Relazioni parasociali sul web: il rischio nascosto dietro il fenomeno degli influencer”

“Relazioni parasociali sul web: il rischio nascosto dietro il fenomeno degli influencer” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di mercoledì 12 ottobre 2022 sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Andrea Canton, accende i riflettori su un fenomeno ben noto ai sociologi dei mass media ma poco conosciuto da famiglie e educatori: le relazioni parasociali. Non si tratta di “fenomeni estremi di psicosi”, ma la tendenza comune – per la sovraesposizione di Internet e i social media – a ritenere inconsciamente “influencer” e personaggi famosi più accessibili e familiari di quello che sono e possono essere, fino a scambiarli con vere e proprie relazioni amicali. “Sapere che questo fenomeno esiste – verrà detto nel Tutorial – è importante perché un attaccamento troppo intenso alle relazioni parasociali può rappresentare, specie per i più giovani, una facile via alternativa alle amicizie in presenza, specie quando queste sono ostacolate da quarantene, distanziamenti, o anche solo agende troppo fitte per potersi incontrare”.

