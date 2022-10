Coldiretti: agricoltura ed energia, presidente Prandini a Bruxelles incontra Metsola e Timmermans

Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il vicepresidente di Filiera Italia Enzo Gesmundo e il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia saranno domani, mercoledì 12 ottobre, a Bruxelles per incontrare i vertici del Parlamento europeo e della Commissione sui temi di più stringente attualità, dalla crisi energetica a quella alimentare. Nel corso della giornata sono fissati incontri con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il vice presidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans e il commissario europeo all’Agricoltura Janusz Wojciechowski per discutere – come informa un comunicato – delle “nuove proposte legislative punitive verso l’agricoltura che rischiano di delocalizzare la produzione, di rincari dei mezzi tecnici e di fertilizzanti, del superamento dei limiti alla produzione di energie rinnovabili da parte del settore agricolo, di etichettatura di origine degli alimenti, di nutriscore e di cibi in provetta”. Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il vicepresidente di Filiera Italia Enzo Gesmundo e il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia incontreranno la stampa dalle ore 14 alle 14.30 sotto il palazzo del Berlaymont della Commissione europea in rue de la Loi 200.