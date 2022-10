Diocesi: Acireale, riprendono gli incontri di preghiera mensili nel seminario vescovile

Si riaprono con gioia le porte del Seminario vescovile di Acireale dopo gli anni di pausa a causa dell’emergenza pandemica. Gli incontri di preghiera mensili, aperti a tutti e dal tema “Ha scelto la parte migliore. Seduti in ascolto del Maestro”, prendono spunto dalle indicazioni pastorali di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. Lo rende noto la diocesi siciliana. Gli incontri si svolgeranno una volta al mese di giovedì nella Cappella Maggiore del Seminario vescovile di Acireale, in via San Martino 6, alle ore 19.00. Alcuni sacerdoti saranno disponibili per le confessioni e il colloquio spirituale. “Abbiamo atteso molto – dichiara mons. Giovanni Mammino, rettore del Seminario Vescovile – ed ora è nuovamente possibile percorrere insieme l’itinerario di preghiera che caratterizza la vita della nostra comunità. È l’opportunità per tutti noi di puntare all’essenziale, all’unica cosa necessaria di cui davvero abbiamo bisogno”. Intanto il 13 ottobre (ore 20.00) avrà luogo nella Basilica Cattedrale lo spettacolo ” La Bibbia – Tra Musiche e Parole nella Storia dell’uomo”. L’evento, patrocinato dalla Regione Siciliana, è stato realizzato ed ideato dalla formazione artistica “Le Voci del Deserto”. Sarà presente mons. Raspanti, vescovo di Acireale: “La solidarietà, la giustizia e l’amore sono il ritratto del volto umano che quest’ Opera vuole dipingere”.