Cultura: Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, convegno su “Donne, poesia e amore della Sapienza”

“Donne, poesia e amore della Sapienza”. Questo il tema del convegno nazionale che si terrà, nei giorni 13 e 14 ottobre, presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, in viale Colli Aminei 2. Il convegno – spiega in una nota diffusa oggi Carmela Bianco docente alla Facoltà Teologica e tra le organizzatrici – è finalizzato a “dimostrare che l’universo femminile può custodire l’armonia dell’esistenza nell’atto generatore della cultura stessa, dal mondo antico alla contemporaneità, tanto nella scrittura quanto nell’arte, in sintonia con l’evoluzione sociale”. L’evoluzione della figura femminile, dentro e fuori la comunità ecclesiale, verrà illustrata dai numerosi relatori e relatrici. “Questa evoluzione – ha commentato Vera Panico, anche lei tra le organizzatrici dell’evento – si spiega osservandone i successi nella teologia, nella musica, nella filosofia e nella medicina, non ultimo, nel mondo del lavoro, della politica e della legalità, quanto mai conteso e soggetto a continui mutamenti. La biografia femminile coincide e sposa integralmente la capacità di donazione all’altro e, pertanto, è anch’essa soggetta a mistificazioni e mercificazioni di sorta, attualmente, tristemente note”. “Se la Donna è stata identificata con l’immagine della forza e della bellezza, nel senso più nobile della sua accezione, quale artefice o semplice ispiratrice delle arti e delle culture – osserva don Francesco Asti, decano della sezione San Tommaso – può oggi felicemente incarnarsi nell’operosità di gesti semplici e importanti, da compiere a ogni livello, a partire dai ministeri istituiti di Lettore e Catechista, oggi aperti anche alle donne., la riscoperta decisa del genio femminile può agevolare il tanto auspicato “cambiamento del sistema”, sostituendo la logica del dominio con quella del servizio e della cura”.