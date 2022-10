Nuovo governo: Impagliazzo (Sant’Egidio), “ci sono tante cose da regolare. Speriamo di trovare ascolto”. Sui corridoi umanitari, “non siano messi in discussione”

“Ci sono tante cose da regolare e noi speriamo di trovare ascolto nel prossimo governo”. Lo ha detto questa mattina il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione dell’incontro interreligioso per la pace che si terrà sempre a Roma dal 23 al 25 ottobre. “Certamente i corridoi umanitari sono una via legale e mai nessuno l’ha contestati. Almeno su questo, c’è un punto di partenza su cui mi sono confrontato anche con Salvini varie volte. Non sono mai stati messi in discussione e speriamo che non lo siano”. Riguardo invece alle politiche sulla natalità, Impagliazzo ha detto: “Siamo più che favorevoli ad una politica di sostegno alla natalità e alle famiglie italiane. Lo diciamo da tempo ma sappiamo anche che la situazione demografica è talmente compromessa nel nostro paese che dobbiamo fare di tutto per aiutare ma dall’altra una presenza di immigrati non potrebbe che aiutare. Siamo talmente indietro che non basterebbero nemmeno gli immigrati” a colmare il processo di denatalità in atto nel nostro Paese.