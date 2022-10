Diocesi: Fano, al via oggi il laboratorio di orientamento al lavoro

Un laboratorio rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni per aiutarli ad orientarsi in un mondo del lavoro sempre più incerto e confuso. Questo l’obiettivo dell’iniziativa che prende il via oggi a Fano, presso la Mediateca Montanari, promossa da Progetto Policoro, Caritas diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, Ciof (Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione di Fano), grazie al Progetto Spazi attivi. Fino al 14 ottobre, ogni giorno dalle 16 alle 18, sono in programma 4 workshop gratuiti di orientamento al lavoro che includono una visita aziendale e speed date con imprenditori del territorio. Nel pomeriggio di giovedì 13 è prevista anche l’intervento del Centro per l’impiego.