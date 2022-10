Diocesi: Vicenza, al via domani al Centro Onisto il percorso formativo sulla sinodalità

Prenderà il via mercoledì 12 ottobre il terzo percorso formativo diocesano per operatori pastorali e responsabili di comunità – promosso dall’Istituto superiore di Scienze religiose e dagli Uffici pastorali della diocesi di Vicenza – dedicato quest’anno al tema della sinodalità. Il corso, riferisce la diocesi, si terrà il mercoledì sera alle 20.30 nella Sala teatro del Centro diocesano Onisto e si potrà seguire in streaming sul canale YouTube della diocesi. Radio Oreb trasmetterà la registrazione degli incontri il lunedì successivo. Il tema sarà sviscerato attraverso una serie di incontri a più voci: (dimensione biblica, d. Aldo Martin) La Parola in cammino. Una rilettura in senso sinodale di alcune pagine evangeliche; (dimensione sociale, d. Simone Zonato) Alcune questioni sociologiche intorno alla sinodalità: Comunità, Organizzazione, Leadership; (dimensione pastorale, Sabrina Pilan, Graziano Cazzaro e d. Flavio Marchesini) Tracce di sinodalità. In ascolto del cammino vicentino; (dimensione teologica, mons. Riccardo Battocchio) Sentieri di sinodalità per le Chiese. Accanto all’approfondimento teorico, ci sarà la possibilità di analizzare la questione anche attraverso una serie di attività laboratoriali di dialogo e ascolto.