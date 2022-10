Incidente Riccione: mons. Lambiasi (Rimini), “profondo cordoglio”. Funerali delle vittime il 13 ottobre allo stadio di Riccione

Il Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, esprime il proprio profondo cordoglio e la propria vicinanza alle famiglie delle vittime dell’incidente sull’autostrada A4 dello scorso 7 ottobre, nel quale hanno perso la vita cinque membri dell’associazione Centro 21 di Riccione, impegnata in attività educative con ragazzi e ragazze con sindrome di Down, e due volontari, tra cui l’ex sindaco riccionese Massimo Pironi. “Esprimo vicinanza e affetto da parte di tutta la Chiesa riminese – le parole del Vescovo –. Su tutti coloro che sono coinvolti in questa drammatica vicenda invoco lo Spirito Santo di Cristo Risorto, perché sia forza in questo momento di grande prova. Invito tutte le comunità cristiane della diocesi a partecipare al grande dolore con sentimenti cristiani”. Anche i sacerdoti di Riccione esprimono la propria sofferenza per una tragedia che segna profondamente l’intera comunità riccionese, e non solo. “Come sacerdoti ci uniamo e partecipiamo fraternamente al lutto dei familiari che hanno perso i loro cari in questo terribile incidente. L’associazione Centro21 e la cooperativa Cuore21 sono nate per esplicita volontà della comunità riccionese e vedono tutta la città coinvolta. Assicurando la nostra vicinanza al loro dolore, affidiamo i ragazzi nella preghiera alla misericordia di Dio ed imploriamo Cristo, Signore della vita, affinché le famiglie e gli amici in lutto trovino consolazione e fiducia, e vengano accompagnati dalla Benedizione e dalla pace di Dio”. I funerali si svolgeranno giovedì 13 ottobre, alle 14.30, presso lo stadio comunale di Riccione, presieduti dal Vescovo di Rimini. Tutti i parroci di Riccione concelebreranno la Messa.