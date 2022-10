Diocesi: Andria, il 15 ottobre la Giornata itinerante per la Custodia del Creato

Sabato 15 ottobre (alle ore 16.00) avrà luogo ad Andria la Giornata diocesana per la Custodia Del Creato promossa dagli uffici di pastorale sociale, del lavoro e della salvaguardia del creato, per pastorale della salute, per l’ecumenismo e dialogo interreligioso e dalla Caritas diocesana. “Il tema del pane, che può sembrare anacronistico in realtà ci aiuta a leggere il tempo presente segnato da una crisi geopolitica in atto con gravi conseguenze sociali ed economiche che toccano la vita delle persone” spiega don Michele Pace direttore dell’Ufficio diocesano per la salvaguardia del creato. “Sulla scia di questa riflessione – conclude don Pace – si è pensato ad un momento itinerante che partirà dalla conoscenza della realtà del Forno di Comunità gestito dalla Cooperativa Sant’Agostino, per poi visitare l’Azienda agricola biologica Calì dove si terrà un momento di riflessione”. Il programma prevede, inoltre, il saluto del vescovo mons. Luigi Mansi, un momento di riflessione: “Dacci oggi il nostro pane. Dalla quantità alla qualità” guidato da Nicola Fattibene – Dottore in Scienze Gastronomiche, Food Policy Manager Andria Food Hub e una preghiera ecumenica curata da don Mario Porro, Direttore dell’Ufficio Ecumenico e il dialogo interreligioso.