Spagna: card. Osoro (Madrid), “prendersi cura gli uni degli altri non solo nella malattia ma sempre”

“Buona estate”: la augura il cardinale arcivescovo di Carlos Osoro, in un breve messaggio registrato, a tutti i madrileni, sia “a quelli che restano qui per qualsiasi circostanza” sia “a quelli di voi che sono andati fuori”. “Voglio suggerirvi di approfittare di questo tempo per incontrare Dio. Parlate con Dio e lasciate che Dio anche vi parli. Ma, allo stesso tempo, scoprite che questo incontro con Dio ci rimanda all’incontro con gli altri”, sottolinea il porporato.

In questo senso, l’arcivescovo di Madrid evidenzia che, “in questi momenti che stiamo vivendo di pandemia”, è necessario prendere “la decisione di costruire la cultura della cura”, c’è bisogno di “prendersi cura gli uni degli altri nelle situazioni non solo di malattia, ma in tutte le circostanze”, proprio come si vede nelle famiglie. “Pregate per me e per le intenzioni che abbiamo nella nostra arcidiocesi di Madrid”, conclude il card. Osoro, prima di benedire i madrileni.