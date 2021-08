Internet: il nuovo libro di don Fortunato Di Noto dedicato a “bambini e tecnologia”

“Bambini e Tecnologia. Tra studi empirici e laboratori educativi”. È il titolo della nuova pubblicazione a cura di don Fortunato Di Noto edito da Controvento Aps e già disponibile. La pubblicazione – si legge in una nota – rappresenta un nuovo strumento di prevenzione e di sensibilizzazione utile a comprendere, attraverso gli studi scientifici, le potenzialità e i limiti della rete Internet, ma allo stesso tempo ad acquisire gli strumenti educativi e creativi per ridurne i rischi. Il volume intende sollevare vari interrogativi, ma anche fornire delle risposte scientifiche all’esposizione dei bambini all’uso della tecnologia e ai potenziali rischi. Il libro, diviso in tre parti, contiene, nella prima, gli studi in base ad una ricerca empirica condotta dagli esperti di Meter insieme alla Cattedra di Psicologia dell’Università di Catania e i cambiamenti nei “nativi digitali” riguardo ai processi cognitivi (attenzione, memoria, apprendimento) in riferimento all’uso di Internet, ma anche agli stili genitoriali che intervengono ad interagire con questi processi. La seconda e terza parte del volume sono dedicate alla possibilità di intervenire in ottica educativa sui due aspetti trattati nella parte precedente: il potenziamento delle funzioni cognitive dei bambini “nativi digitali” mediante attività laboratoriali utilizzabili all’interno dell’ambiente scolastico; la prevenzione dei pericoli generati dal cattivo uso delle tecnologie, per cui tanti bambini “cadono nella rete” che li stimola a comportamenti dannosi per sé e per gli altri.