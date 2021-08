Diocesi: Grosseto, tappe alla chiesa di Roselle, all’ospedale Misericordia e al carcere prima della messa per l’ingresso di mons. Roncari

L’accoglienza del nuovo vescovo di Grosseto, mons. Giovanni Roncari, prenderà il via nel pomeriggio del 9 agosto, a partire dalle ore 16. “Le tappe che il vescovo eletto compirà prima di giungere in cattedrale, saranno tre, ciascuna con un significato particolare”, spiega una nota della diocesi. Mons. Roncari – accompagnato dall’amministratore apostolico, mons. Rodolfo Cetoloni, e dai vicari generali delle diocesi di Grosseto e di Pitigliano, le due Chiese riunite dal Papa “in persona episcopi” – alle 16 giungerà dinanzi alla chiesa di Roselle, dove sarà accolto da alcuni canonici e da una rappresentanza della comunità parrocchiale. Entrerà in chiesa e qui riceverà il saluto ufficiale di un parrocchiano e impartirà la benedizione sui presenti. Questa tappa richiama la memoria dell’antica sede vescovile, quindi la radice su cui è poi germogliata la presenza cristiana in Maremma.

La seconda sosta sarà presso l’ospedale Misericordia. “Il desiderio del vescovo eletto – spiega il vicario generale, don Paolo Gentili – è di poter salutare i bambini ricoverati, ma stiamo verificando con i vertici sanitari se questo sarà possibile”. Il Vescovo eletto e l’Amministratore apostolico saranno ricevuti all’ingresso dell’ala nuova del nosocomio. “Questa seconda tappa ha un duplice significato – chiarisce la nota -. Richiama l’attenzione paterna del Vescovo verso coloro che soffrono, perché colpiti da malattia, richiamando – così – l’attenzione di tutti sul momento difficile che l’umanità tutta sta attraversando a causa della pandemia. L’altro significato è più personale: all’ospedale Misericordia padre Giovanni, giovane sacerdote cappuccino, ha iniziato a muovere i suoi primi passi nell’esercizio del suo ministero venendo a sostituire i confratelli che nel periodo estivo si assentavano per qualche tempo di riposo”. La terza tappa sarà presso la casa circondariale di via Saffi. Terminata la visita, il corteo di auto raggiungerà Porta Corsica. Da qui compirà a piedi il tragitto verso la cattedrale. Giunto sul sagrato, mons. Roncari troverà ad attenderlo le autorità civili e militari. Concluso questo momento, il vescovo eletto entrerà in cattedrale (ancora vuota), accolto dal Capitolo. Accompagnato dai canonici, raggiungerà processionalmente la cappella del Santissimo Sacramento, dove sosterà per alcuni istanti in preghiera, per poi raggiungere il palazzo vescovile per prepararsi per la messa .La celebrazione sarà, alle ore 19, in cattedrale. La prima parte della messa sarà presieduta dal card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, il quale chiederà al cancelliere vescovile, don Jarek Migus, di mostrare e dare lettura pubblica della Bolla con la quale il Papa ha nominato mons. Roncari vescovo di Grosseto e disposto l’unione, in persona episcopi, della diocesi di Grosseto con la diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello. Dato l’annunzio, da parte del metropolita, che il vescovo Giovanni da quel momento è pastore della Chiesa di Grosseto, questi salirà alla cattedra e vi si siederà come segno tangibile e visibile di tutto il suo ministero.