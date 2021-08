Diocesi: Grosseto, per l’ingresso di mons. Roncari diretta su Tv9 Telemaremma, streaming sui social e speciale di Toscana Oggi

Per l’ingresso del nuovo vescovo di Grosseto, mons. Giovanni Roncari, lunedì 9 agosto, in cattedrale i posti saranno contingentati e si entrerà solo su invito e con pass. In piazza Dante previsti 350 posti a sedere e maxischermo, con accesso dalle 16.30. Tv9 Telemaremma effettuerà una diretta dalle ore 18 di lunedì 9 agosto sino alla fine della messa di insediamento del vescovo, mentre l’Ufficio diocesano comunicazioni curerà la parte dei social (pagina Facebook e profilo Instagram della diocesi) per raccontare le tappe di Roselle, ospedale e carcere, l’arrivo in piazza e l’inizio della celebrazione fino alla presa di possesso della cattedra. Il benvenuto al vescovo Giovanni sarà dato anche con alcuni manifesti 6×3 collocati in alcuni spazi della città e con un fascicolo di 32 pagine realizzato da Toscana Oggi, il settimanale delle diocesi toscane. Il fascicolo, allegato al numero estivo del giornale, è già stato diffuso, con una tiratura eccezionale, in tutte le parrocchie lo scorso fine settimana, mentre altre 700 copie saranno distribuite il 9 ai fedeli che interverranno alla celebrazione.

L’ingresso di mons. Roncari si inserisce nel clima delle celebrazioni laurenziane 2021. Nonostante le restrizioni legate al contenimento della pandemia e al rischio di assembramenti abbiano reso impossibile anche quest’anno la processione di san Lorenzo, il 10 agosto – solennità per la città e festa per l’intera diocesi – avrà luogo la messa solenne. A presiederla sarà l’arcivescovo metropolita di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, il card. Augusto Paolo Lojudice. Concelebranti principali saranno il vescovo Roncari e il vescovo emerito Rodolfo Cetoloni. La messa sarà trasmessa in diretta su Tv9. Il cardinale sarà accolto ufficialmente sul sagrato del duomo alle ore 10.45; alle ore 11 avrà inizio la messa. Nel corso della celebrazione il sindaco di Grosseto accenderà il cero votivo al patrono, offerto a nome della città. Nella celebrazione sarà anche ricordato il vescovo Paolo Galeazzi, che guidò la diocesi di Grosseto dal 1933 al 1971, nel 50° della sua morte, avvenuta il 10 agosto 1971 a Marina di Grosseto, dove trascorse gli ultimi anni del suo episcopato segnati da infermità fisica.