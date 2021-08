Papa Francesco: udienza, ricorda i cinque anni dalla Gmg di Cracovia

(Foto Vatican Media/SIR)

“Con viva memoria del tempo di grazia che cinque anni fa abbiamo vissuto a Cracovia durante le Giornate mondiali della gioventù, incoraggio tutti – e soprattutto i giovani – che nella forza dello Spirito Santo portino con coraggio ed entusiasmo il Vangelo di Cristo alle future generazioni”. È il saluto del Papa ai fedeli polacchi, al termine dell’udienza in Aula Paolo VI, la prima dopo la pausa estiva. Salutando i fedeli di lingua italiana, Francesco si è rivolto in particolare, tra gli altri, “ai pellegrini che sono venuti da Brno in bicicletta”, definendoli “bravi”. Infine la consueta preghiera per gli anziani – “sono la nostra salvezza” – , i giovani, i malati e gli sposi novelli e la menzione della festa liturgica della dedicazione della basilica di Santa Maria Maggiore – che si celebra domani – con l’invito a contemplare l’icona della Salus Populi Romani.