Incendi boschivi: interventi dei Paesi Ue a favore di Italia, Grecia, Albania e Macedonia del Nord

“Poiché gli incendi boschivi continuano a colpire varie regioni del Mediterraneo e dei Balcani occidentali, la Commissione europea sta mobilitando rapidamente il sostegno per aiutare i Paesi a limitare la diffusione degli incendi e a proteggere vite e mezzi di sussistenza”. Bruxelles comunica l’impegno sul fronte-incendi in atto in questi giorni. “Due aerei antincendio Canadair dalla Francia sono stati inviati nelle aree colpite in Italia per operazioni antincendio. Due aerei antincendio provenienti da Cipro stanno supportando la Grecia, oltre a una squadra antincendio per favorire le operazioni a terra. Due elicotteri per supportare le operazioni in Albania saranno ugualmente spediti dalla Cechia e dai Paesi Bassi. Inoltre, la Slovenia sta inviando una squadra di 45 vigili del fuoco nella Macedonia del Nord”. Tutti gli aiuti sono mobilitati attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue, con un cofinanziamento da parte della Commissione di almeno il 75% dei costi di trasporto. Il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: “Stiamo lavorando 24 ore su 24 per inviare aiuti mentre gli incendi infuriano in tutta Europa. Ringrazio Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Slovenia e Paesi Bassi per aver dispiegato rapidamente aerei antincendio, elicotteri e una squadra di vigili del fuoco per aiutare Paesi pesantemente colpiti da incendi boschivi. In questo momento in cui diversi Paesi del Mediterraneo stanno affrontando incendi, la Protezione civile dell’Ue si assicura che i nostri strumenti antincendio in atto siano utilizzati alla massima capacità. Questo è un eccellente esempio di solidarietà dell’Ue nei momenti di bisogno”.

Questi aiuti si aggiungono alle operazioni antincendio coordinate dall’Ue che sono attualmente in corso in Turchia, nonché in Sardegna, alla fine di luglio.