America Latina e Caraibi: Celam, una campagna e un video per animare il processo d’ascolto in vista dell’Assemblea ecclesiale

Attraverso lo slogan “La mia voce, la tua voce, la nostra voce nell’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi”, il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) ha lanciato la campagna #VozNuestra” per incoraggiare la partecipazione diffusa di diocesi, parrocchie, congregazioni, associazioni, gruppi e singole persone al processo di ascolto in preparazione all’evento, così come richiesto esplicitamente da Papa Francesco.

In un incontro con i referenti della comunicazione delle Conferenze episcopali dell’America Latina e dei Caraibi, Oscar Elizalde, direttore del Centro di comunicazione del Celam, ha presentato la campagna, con il relativo video, e ha chiesto a tutti i presenti di fare eco all’iniziativa, nel proprio Paese, in queste settimane.

Mauricio López, coordinatore del Comitato di ascolto dell’Assemblea ecclesiale, presente all’incontro, ha aggiunto: “Vogliamo motivare i contributi di tutti, sappiamo che questo ascolto andrà oltre l’Assemblea, ma è importante che ognuno dia il proprio contributo prima del prossimo 30 agosto”.

Hanno collaborato alla realizzazione del video promozionale équipe delle Conferenze episcopali di Venezuela, El Salvador, Argentina, Brasile, Uruguay e Bolivia, così come l’influencer Sor Selfie e le sue consorelle, il movimento matrimoniale di Schoenstatt dal Cile, il movimento Laudato si’ e il duetto musicale Paz y Bien, autori del “Bendiabrazo”.



Per partecipare e dare il proprio contributo, occorre registrarsi su www.asntacióneclesial.lat/escucha.