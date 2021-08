Maltempo: Protezione civile, “domani allerta arancione su parte della Lombardia e sulla Provincia autonoma di Bolzano”

“Una vasta area depressionaria porterà correnti in quota sud-occidentali sulle regioni settentrionali. In tale contesto un’onda transiente attraverserà, nelle prossime ore, il nostro Paese determinando una spiccata instabilità sulle regioni nord-orientali, con attività temporalesca anche intensa”. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente. “L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano”.

“I fenomeni – avverte la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto “è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 5 agosto, allerta arancione su parte della Lombardia e sulla Provincia autonoma di Bolzano e allerta gialla su Veneto, Molise, provincia autonoma di Trento e parte di Lombardia, Umbria e Lazio”.