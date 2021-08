Diocesi: Trento, al via oggi in presenza la mostra “La cattedrale di San Vigilio. Uno spazio sacro”

“La cattedrale di San Vigilio. Uno spazio sacro”. È il titolo della mostra che vede protagonisti, con le loro opere, 13 artisti della sezione trentina dell’Ucai (Unione cattolica artisti italiani). La mostra apre le porte, finalmente in presenza, da oggi, mercoledì 4 agosto, nell’aula S. Giovanni del duomo di Trento. Sarà visitabile fino al 15 settembre. Il catalogo della mostra è però consultabile anche online.

“Un dialogo tra contemporaneità, architettura, arte e storia”: così lo definisce la presidente Ucai, Mirta De Simoni Lasta, aprendo il catalogo della mostra. Il decano del Capitolo della cattedrale, mons. Lodovico Maule, sottolinea nell’introduzione: “In giorni come i presenti, in cui tutto si logora e si consuma rapidamente e diviene difficile, se non impossibile, sostare nella riflessione e nella meditazione, è opportunità e dono poter, nella contemplazione silenziosa, di opere d’arte sgorgate del cuore, dalla mente e dalla fede di artisti della nostra terra trentina, essere ricondotti alle radici della storia al tempo in cui Vigilio, forte solo della sua fede, speranza e carità, piantò la tenda della chiesa nelle nostre valli tra ‘concave e sorde’ fino ad allora alla Parola di salvezza”.