Arte e fede: Canale d’Agordo, un crocifisso dello scultore Dante Moro in dono al Museo Albino Luciani

Da venerdì 6 agosto – presso la Sala Lina Zandò del Musal, Museo Albino Luciani – sarà possibile ammirare il crocifisso ligneo che Giovanni Novello, del movimento Pax Christi, donerà alla Fondazione Papa Luciani di Canale d’Agordo (Belluno). “Siamo davvero molto orgogliosi di poter ospitare nel museo questo crocifisso – ha dichiarato Loris Serafini, direttore del Musal –; è per noi un onore visto il prestigio dell’autore, Dante Moro, di cui possiamo già apprezzare la maestria nella chiesa arcipretale di Canale d’Agordo”. Lo scultore Dante Moro (Falcade, 1933 – 2009), infatti, nel 1979, in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II nel paese natale di Papa Luciani, realizzò l’imponente altare in legno massiccio (nella foto) della chiesa arcipretale di San Giovanni Battista a Canale d’Agordo. Per poter assistere all’attesa cerimonia è richiesta la prenotazione presso la segreteria del Museo (info@fondazionepapaluciani.com, oppure WhatsApp 377.9665237, oppure telefonando al numero 0437.1948001).

Per maggiori informazioni: www.musal.it.