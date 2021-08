Coronavirus Covid-19: Caritas Cile, una piattaforma web per dare spazio a iniziative promosse a favore dei più colpiti da pandemia

A causa dell’emergenza umanitaria che persiste nel Paese a causa della pandemia di coronavirus, la rete Caritas Cile, dislocata in tutto il Paese, invita ad aderire e contribuire alle diverse iniziative di solidarietà che sono state promosse a sostegno delle persone e delle famiglie più colpite, che hanno visto aumentare la loro vulnerabilità.

La Caritas invita, in particolare, a moltiplicare l’impegno solidale in agosto, “Mese della solidarietà”, e lancia la piattaforma web “Multiplicando Solidaridad”, che raccoglie le iniziative che la rete Caritas sta sviluppando sul territorio nazionale. Inoltre, attraverso il sito web è possibile effettuare donazioni a sostegno di queste iniziative. A tal proposito, il direttore esecutivo di Caritas Cile, Lorenzo Figueroa, sottolinea: “Stiamo vivendo una crisi sociale e sanitaria in corso che colpisce ancora molti settori della nostra società. Per questo motivo devono continuare il sostegno, la collaborazione e la solidarietà. L’invito è di unirsi a noi perché insieme dobbiamo affrontare l’emergenza. Ogni contributo si trasforma in cura, benessere per bambini, anziani, migranti e famiglie che fanno parte di noi e che oggi più che mai richiedono il nostro sostegno”.

Questa nuova piattaforma nazionale si unisce alla campagna “Insieme di fronte all’emergenza”, lanciata da Caritas Cile ad aprile con l’obiettivo di continuare a sostenere, per il secondo anno, le persone più colpite dalla pandemia.