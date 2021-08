Scuola: Kaladich (Fidae), “ripartiamo dal Patto globale per prenderci cura e progettare insieme il futuro”

“Sta per iniziare un altro anno scolastico e noi vogliamo ripartire da quelle che chiamiamo 3 P che per noi sono il Patto globale, che significa formazione per l’insegnamento dell’educazione civica, educazione al volontariato, educazione ambientale e pastorale scolastica in ogni classe; progettare insieme il futuro, che significa outdoor education ma anche leadership condivisa, sistemi didattici innovativi, Erasmus plus e avanguardie educative; prendersi cura, che significa peer education, inclusione e più in generale intendere la scuola come luogo di felicità”. Così la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, ha presentato il manifesto con cui si sono conclusi i 3 giorni di lavori del Consiglio nazionale che si è svolto a Trento. “Insieme futuriamo è lo slogan che è stato scelto per l’assise di quest’anno – ha continuato Kaladich – perché le scuole cattoliche, ognuna con la propria specificità, hanno tuttavia un volto comune caratterizzato: dallo spirito di comunione, dallo stile della cura, dal comune orientamento alla Trascendenza. Non vogliamo arrenderci di fronte alle difficoltà causate dalla pandemia ma anzi ha concluso – vogliamo rilanciare e dire ai nostri studenti che stiamo lavorando già oggi per il volto della scuola del futuro”.