Diciottenne ucciso a Caserta: mons. Lagnese (vescovo), “notizia che ci addolora tantissimo. No a ritorsioni”

“Ci addolora tantissimo la notizia della morte del diciottenne Gennaro Leone, coinvolto in una rissa questa notte in via Vico, nel centro storico di Caserta. Esprimo tutta la mia partecipazione al dolore che ha colpito la famiglia del giovane deceduto, assicurando per lui e per i suoi cari la mia preghiera”. Lo ha detto, ieri sera, il vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, durante l’omelia tenuta nella messa celebrata a Briano, in occasione della festa di Sant’Anna, invitando i presenti alla preghiera. Nel costatare un aumento di atti violenti e azioni vandaliche sulle strade del territorio casertano, mentre ha deprecato ogni forma di violenza, il presule, al fine di garantire la sicurezza di tutti, ha domandato più presenza e controllo sulle strade e nelle piazze. “Chiediamo inoltre – ha concluso mons. Lagnese – a quanti sono sconvolti per l’insano gesto di mettere da parte ogni forma di pericolosa ritorsione e, a tutti, di fermarsi a riflettere, affinché tali episodi non abbiano più a ripetersi”.