Incendio a Milano: Lamorgese (min. Interno), “grazie ai Vigili del fuoco per tempestività ed efficienza del loro intervento”

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso il suo “ringraziamento a tutti gli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che sono intervenuti nel difficile scenario dell’incendio del grattacielo ‘Torre del Moro’ a Milano», sottolineando come “l’immediata attivazione della macchina di soccorso, che ha visto impegnati 60 uomini e 17 mezzi, abbia consentito di evitare danni alle persone”.

La titolare del Viminale ha elogiato “l’efficienza e la tempestività con cui si è fatto fronte alla situazione emergenziale, la capillarità delle verifiche effettuate al fine di scongiurare la presenza di eventuali dispersi e la consueta dedizione del personale dei Vigili del fuoco che ha continuato ad operare fino all’alba per domare gli ultimi focolai”.

“Il delicato intervento è l’ennesima testimonianza della professionalità e dell’elevata capacità tecnica del nostro Corpo nazionale, che non a caso è una delle istituzioni più amate dai cittadini italiani”, ha concluso il ministro Lamorgese.