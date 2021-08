Diocesi: Roma, il 18 settembre udienza con Papa Francesco in Vaticano

“Il Papa mi ha detto l’altro giorno che vuole ancora aiutarci a entrare in questo ascolto contemplativo, cioè continuare a essere aperti all’altro, alla situazione, alla nostra città, ma soprattutto credo che ci aiuterà. Perché il 18 settembre, alle 11, avremo come diocesi l’incontro con lui nell’Aula Nervi”. Lo ha detto ieri pomeriggio il card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, nella catechesi che ha tenuto nel Centro pastorale Paulo VI di Fatima, durante il pellegrinaggio diocesano. Riprendendo il messaggio delle apparizioni della Vergine Maria ai tre pastorelli, il cardinale ha affidato ai pellegrini le tre parole: pentimento preghiera e conversione. “Sento che in questo momento dobbiamo anche ricentrare sulle cose essenziali la nostra vita cristiana – ha aggiunto -. Poi, continueremo l’ascolto che abbiamo iniziato e che stiamo facendo ormai da quattro anni. Lo porteremo avanti”. Ricordando che il Papa “desidera incontrare la diocesi, i sacerdoti, le comunità parrocchiali”, il cardinale ha annunciato che “faremo questa udienza di cui sento la necessità perché la pandemia ci aveva un po’ bloccati in questo appuntamento”. “Ci vorrà anche indicare lo stile con cui andare davanti che è quello della sinodalità, cioè del camminare insieme, del vivere la comunione per costruire insieme il Regno di Dio”.