Il Ponte d’Oro: nella rivista per ragazzi “La Divina Commedia missionaria”. E il giudice Livatino spiegato ai più piccoli

È dedicata a Dante Alighieri la copertina del numero di settembre de “Il Ponte d’Oro”, rivista per ragazzi edita dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it). Con lo slogan “La Divina Commedia missionaria”, il mensile presenta ai più piccoli la figura del sommo poeta di cui tra pochi giorni ricorre il settecentesimo anniversario della morte, dedicando l’intero dossier alla sua opera più famosa. Con un espediente narrativo che avvicina i giovani lettori alla Commedia, viene immaginato l’incontro di Dante in Paradiso con tre personaggi a noi contemporanei che hanno vissuto la missione nella loro vita quotidiana. Ad accompagnarlo in questa fantasiosa “Divina Commedia missionaria” non c’è Beatrice, “ma Kizito, Kabaka e Mama Mukasi, i personaggi della rivista che di numero in numero guidano i piccoli nella conoscenza di tante curiosità, bellezze e fatti dal mondo”, spiega Chiara Pellicci, redattrice della rivista.

“A caratterizzare questo mese è anche la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2021 che si celebra il 26 settembre e di cui si parla nell’editoriale. Con la firma “Kizito”, la rivista sottolinea quanto sia ricca l’umanità, fatta di “abitanti dell’Italia, dell’America, dell’Africa o dell’Asia; donne e uomini con volti di colori differenti”. E ricorda: “nonostante le diversità, siamo una sola umanità”. Tutto ciò “richiede di essere amici con tutti. Anche verso chi, per necessità, lascia la sua terra, la propria famiglia e la sua casa, e si mette in viaggio. Si tratta dei migranti – ragazzi, giovani, mamme o papà – che partono dalle periferie del mondo spesso segnate da guerre, fame, povertà, violenza, in cerca di una vita serena e dignitosa”.

Anche le altre pagine del numero offrono spunti di riflessione e confronto: come, ad esempio, il viaggio che conduce in Madagascar, all’interno della Scuola Rinaldi nella cittadina di Betafo, esempio di come l’istruzione possa cambiare la vita dei bambini grazie anche all’impegno dei missionari Salesiani. Infine, tra le altre rubriche, se segnalano i fumetti dedicati alla figura di Rosario Livatino, primo giudice a salire agli onori degli altari, definito “credente credibile” per la sua grande fede che lo ha guidato fino in fondo nel suo lavoro, inteso come servizio allo Stato e alla giustizia.