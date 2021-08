Brasile: raccolta a Recife l’opera completa di dom Hélder Câmara. Sarà inviata in Vaticano alla Congregazione per le Cause dei santi

Venerdì 27 agosto, a Recife (Brasile, Pernambuco), è stata fatta memoria del servo di Dio dom Hélder Pessoa Câmara, arcivescovo di Olinda e Recife, con una messa presieduta dall’attuale arcivescovo, dom Fernando Saburido. In occasione del 22° anniversario anniversario, sette raccolte con documenti stampati e digitalizzati, tra cui scritti inediti di dom Câmara, sono state consegnate all’arcidiocesi di Olinda e Recife. Lettere circolari, programmi radiofonici, discorsi, corrispondenza e giornali, per un totale di 52.800 immagini, sono stati raccolti nel materiale intitolato “Scritti di Dom Hélder Câmara: Processo di beatificazione e canonizzazione”. Complessivamente, il materiale ha 180 volumi e 60.520 pagine di testi di dom Hélder. In pratica, l’opera omnia del Servo di Dio. La raccolta è stata messa insieme dall’Instituto Dom Hélder Câmara (IDHeC) e digitalizzata e stampata dalla Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), con il sostegno dell’Università Cattolica di Pernambuco e del Municipio di Recife. Il contenuto sarà inviato alla Congregazione delle Cause dei santi, che avrà il compito di analizzare la raccolta per la successiva emissione di un decreto di validità legale. Si tratta di un ulteriore passo nel processo di canonizzazione di Dom Helder, che ha iniziato la sua fase romana nel 2019.