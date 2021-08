Parlamento europeo: tra i temi in agenda, Afghanistan, Stato di diritto in Polonia e Ungheria, Recovery Plan

L’Afghanistan è al centro delle preoccupazioni anche del Parlamento europeo in questi giorni: oggi riunione tra presidente David Sassoli, leader dei gruppi politici e Josep Borrell, Alto rappresentate Ue per la politica estera. Mercoledì invece, il giorno dopo il previsto ritiro definitivo degli Usa dal Paese, si terrà una riunione congiunta delle Commissioni per gli affari esteri, per lo sviluppo e la delegazione per le relazioni con l’Afghanistan. Con Borrell oggi però si discuterà anche di stato di diritto nell’Ue e l’applicazione delle norme sulla condizionalità, il meccanismo che vincola l’erogazione di sostegni economici al rispetto delle regole europee. Di Stato di diritto nei Paesi Ue si parlerà anche nella riunione della Commissione per le libertà civili (mercoledì), insieme con il commissario europeo Didier Reynders che aggiornerà sugli ultimi sviluppi relativi alle procedure di infrazione nei confronti di Polonia e Ungheria, rispetto alle quali il Parlamento ha più volte espresso “preoccupazione per la mancanza di progressi dall’avvio dei processi”, rispettivamente nel 2017 e nel 2018, dice una nota del Parlamento. In calendario questa settimana la riunione della Commissione bilancio per discutere del ritardo della Commissione europea nel presentare la proposta sulle risorse proprie (era stata prevista a giugno), riguardanti il bilancio comunitario, e un incontro con i commissari Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni per fare il punto sull’andamento del Recovery Plan. Il presidente Sassoli – che nei prossimi giorni sarà in Slovenia – venerdì interverrà (da remoto) al Festival del Cinema di Venezia.