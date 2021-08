Papa Francesco: “preoccupazione” per l’Afghanistan, “assistere i bisognosi e pregare, dialogo e solidarietà per un futuro di pace”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan, e partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suicidi avvenuti giovedì scorso, e di coloro che cercano aiuto e protezione. Affido alla misericordia di Dio onnipotente i defunti e ringrazio chi si sta adoperando per aiutare quella popolazione così provata, in particolare le donne e i bambini”. Con queste parole Papa Francesco ha ricordato ieri, dopo l’Angelus, la situazione nel Paese mediorientale. “Chiedo a tutti di continuare ad assistere i bisognosi e a pregare perché il dialogo e la solidarietà portino a stabilire una convivenza pacifica e fraterna e offrano speranza per il futuro del Paese. In momenti storici come questo non possiamo rimanere indifferenti, la storia della Chiesa ce lo insegna. Come cristiani questa situazione ci impegna. Per questo rivolgo un appello, a tutti, a intensificare la preghiera e a praticare il digiuno. Preghiera e digiuno, preghiera e penitenza. Questo è il momento di farlo. Sto parlando sul serio: intensificare la preghiera e praticare il digiuno, chiedendo al Signore misericordia e perdono”. Quindi Francesco ha aggiunto: “sono vicino alla popolazione dello Stato venezuelano di Mérida, colpita nei giorni scorsi da inondazioni e frane. Prego per i defunti e i loro familiari e per quanti soffrono a causa di questa calamità”. Al termine dell’incontro, dopo aver salutato e ricordato nella preghiera altre comunità e Paesi, ha aggiunto: “per favore, non dimenticatevi di pregare per me”.