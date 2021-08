Diocesi: Messina, per il Tempo del Creato tavole rotonde, concerti e una preghiera ecumenica con comunità cristiane e istituzioni

Ricco il programma di eventi organizzato per il mese di settembre anche nell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela per il “Tempo del Creato”, mese voluto da Papa Francesco per riscoprire le bellezze del Creato. “La nostra arcidiocesi – si legge in un comunicato diffuso oggi – ha tanti luoghi da recuperare, rivitalizzare, contemplare e così numerose saranno le attività organizzate dalla Commissione per la custodia del Creato assieme ad una rete di associazioni e movimenti e in collaborazione con il circolo Laudato si’ di Milazzo e di Messina. La 16ª Giornata per la custodia del Creato, dal titolo “Camminare in una vita nuova”, sarà celebrata in ogni parrocchia il 1° settembre. A livello diocesano ci sarà una celebrazione eucaristica mercoledì 1° settembre, alle 17,30, al santuario “Ecce Homo” di Calvaruso dove si darà ufficialmente avvio al Tempo del Creato (1 settembre-4 ottobre). Alla celebrazione seguirà un concerto della Ars Nova all’interno della rassegna “Armonie dello Spirito”. Tra le iniziative in programma, l’incontro sulla “Protezione e valorizzazione del patrimonio naturalistico dei Colli San Rizzo”, sabato 4 settembre, e la 7ª Giornata sociale diocesana “Messina verso la Settimana sociale di Taranto. Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”, sabato 25 settembre. Giovedì 30 settembre alle 18 presso il santuario di Lourdes di Messina si svolgerà la “Preghiera ecumenica per il Creato” promossa dall’Ufficio Ecumenismo, Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, comunità cristiane e istituzioni. Il mese si concluderà domenica 4 ottobre con una celebrazione eucaristica al santuario di S. Francesco all’Immacolata.