Belgio: Malines-Bruxelles, il card. De Kesel ha vinto la sua battaglia contro il cancro. “Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino. Sono numerosissimi”

Card. Jozef De Kesel

Il card. Jozef De Kesel, arcivescovo di Malines-Bruxelles e presidente della Conferenza episcopale belga, ha ricevuto una buona notizia dall’équipe medica che lo ha curato per un tumore maligno: “Non ci sono più tracce di cancro”. Pertanto, il cardinale può proseguire la convalescenza con il desiderio di “riprendere man mano tutte le sue attività”. Ad annunciarlo in un comunicato è la Conferenza episcopale del Belgio. All’inizio del 2020, era stato diagnosticato all’arcivescovo un cancro all’intestino. Dopo la chemioterapia, la radioterapia e l’intervento chirurgico, il cardinale ha avuto bisogno di una intensa riabilitazione. La pandemia di Coronavirus ha richiesto ulteriori misure preventive. In questo ultimo periodo, il card. De Kesel è riuscito a portare avanti, per quanto possibile, alcune attività. Ha di recente pubblicato un libro “Faith and Religion in a Modern Society” ed ha rilasciato interviste a Cathobel e Kerknet in cui racconta come ha vissuto la malattia e la pandemia. “Il card. De Kesel – si legge nella nota – ringrazia ancora una volta tutti coloro che gli sono stati vicini durante la sua malattia: i medici, il personale infermieristico e tutti coloro che lo hanno circondato, i suoi colleghi e collaboratori che hanno assicurato continuità durante la sua malattia, coloro che – e sono numerosissimi – hanno manifestato il loro affetto e quanti, individualmente o in comunità, lo hanno portato nelle loro preghiere. Sono stati tutti di grande supporto per lui e gli hanno dato fiducia in un esito positivo!”.