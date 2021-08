Formazione: Cor, dal 2 al 5 settembre torna l’appuntamento con “#Cambia Rotta – Villaggio Oratorio2021”

Torna l’appuntamento con la formazione del Centro Oratori Romani (Cor) che quest’anno si presenta con la nuova proposta di “#Cambia Rotta – Villaggio Oratorio2021”, edizione speciale dei campus estivi che da decenni aprono il nuovo anno pastorale per catechisti e animatori dell’associazione laicale fondata dal servo di Dio Arnaldo Canepa. L’appuntamento, dal 2 al 5 settembre presso il Seminario minore di Roma, è aperto ad allievi, catechisti, animatori, responsabili e assistenti di oratorio che hanno risposto in “maniera importante”, “chiaro segnale del desiderio di ritrovare le energie necessarie a riprendere il cammino dopo quasi 2 anni di pandemia e di continua modifica delle attività pastorali anche per i più giovani”. Obiettivo di questa esperienza è “riscoprire il proprio ruolo in quell’oratorio ‘villaggio’, capace di attivare sinergie e valorizzare talenti perché ogni bambino e ragazzo possa crescere. All’interno della proposta formativa, saranno attivati percorsi differenziati per fasce di età e momenti comuni di incontro e scambio di esperienze”. Ai pre-adolescenti è offerta l’esperienza di #PrendiIlLargo per incoraggiarli a conoscere l’oratorio, a non avere paura di scoprire la propria chiamata al servizio dei più piccoli, mentre sarà #SpiegaLeVele a sostenere gli adolescenti nella missione di catechisti e scoprire insieme dove ci può portare l’oratorio. La proposta del Cor non dimentica i giovani fra i 19 e i 25 anni con #PuntoNave per accompagnarli alla ricerca delle coordinate ecclesiali storiche che diano sostegno alla loro vocazione mentre agli adulti è offerta la proposta di #OrientaIlTimone, tre talk serali per riflettere con sacerdoti, catechisti adulti e responsabili degli oratori, sul senso di una ministerialità al servizio del bene comune. Fra i relatori attesi ai talk di “Villaggio Oratorio” sono attesi mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, don Armando Matteo, docente di teologia fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana e sottosegretario aggiunto della Congregazione per la dottrina della fede, Francesca Busnelli, docente di pedagogia sociale presso l’Università Pontificia Salesiana.