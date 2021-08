Coronavirus Covid-19: Repam, “dire sì al vaccino”. Appello a Governi e popolazioni della regione amazzonica

“Dici sì al vaccino! Vaccinati!”. Sono le esortazioni che accompagnano la campagna lanciata dalla Rete ecclesiale panamazzonica (Repam), già annunciata nei giorni scorsi dal Sir e lanciata ufficialmente ieri, attraverso un comunicato firmato dal presidente dell’organismo ecclesiale, il card. Pedro Barreto, arcivescovo di Huancayo (Perù), e dal segretario esecutivo, João Gutemberg. “Stiamo monitorando con grande preoccupazione l’evoluzione e la situazione vaccinale della popolazione, poiché abbiamo ancora un numero di persone immunizzate inferiore al previsto”, si legge nella nota.

“Tra i fattori che causano questo problema – secondo la Repam – possiamo riconoscere: la mancanza di vaccini sufficienti per immunizzare la popolazione amazzonica e la disinformazione in varie parti del territorio. Molte persone si sono rifiutate di ricevere il vaccino. Questo scenario, aggravato dalla comparsa di nuove varianti del virus, sempre più pericolose e mortali, mette a rischio la vita delle persone”.

Da qui, un duplice appello: ai Governi nazionali, perché “non lesinino gli sforzi per acquistare e assegnare vaccini per la regione amazzonica. Che queste popolazioni non vengano ignorate di fronte alle difficoltà e alle grida, soprattutto dei più poveri e fragili”. E alle persone: “Vaccinatevi e non lasciatevi portare dalla disinformazione. Motivate e incoraggiate le comunità a questo atto a favore del bene comune”.