Reati mafiosi o violenti: Comitato solidarietà, “indennizzi per oltre 280mila euro a vittime. Sostegni anche per famiglie affidatarie di minori orfani e per diritto studio”

Il commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, Marcello Cardona, ha presieduto oggi il Comitato per la solidarietà alle vittime di mafia e di reati violenti per esaminare le richieste di risarcimento e di indennizzo. “Alle vittime di reati dolosi con violenza alla persona – in prevalenza di “femminicidio” – sono stati assegnati indennizzi, predeterminati normativamente, per un ammontare di 281.666 euro”, si legge sul sito del Viminale.

Il commissario, nell’ambito delle proprie competenze in materia di sostegno e aiuti economici alle famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, ha anche deliberato la corresponsione di un assegno di 300 euro mensili alle affidatarie di due minorenni, figlie di due donne uccise dai rispettivi compagni”.

Infine, nell’ambito delle proprie attribuzioni in materia di sostegno al diritto allo studio agli orfani di crimini domestici e di reati di genere, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, ha assegnato “una borsa di studio di 4.420,00 euro complessivi in favore di una minore e 5.600 euro per il rimborso delle spese mediche sostenute per due minori”.