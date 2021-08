Diocesi: Como, sciolta la Fondazione–Centro studi “Nicolo Rusca”. Ad occuparsi di Archivio storico e Biblioteca saranno Chiesa locale e Seminario

La diocesi di Como ha comunicato lo scioglimento della Fondazione–Centro studi “Nicolo Rusca” onlus nata nel 2003 per “tutelare, promuovere e valorizzare fondamentalmente due beni culturali e storici di essenziale valore: l’Archivio storico della diocesi di Como e la Biblioteca del Seminario”. “A distanza di quasi vent’anni si avvertiva il bisogno di un rilancio in un contesto sociale ed economico che nel frattempo si è modificato (non certo favorevolmente per gli enti culturali). Ecco perché il Centro Rusca rimane (www.centrorusca.it), ma a gestirlo non è più la Fondazione Rusca, che dal 23 luglio 2021 ha cessato di esistere formalmente in seguito al suo scioglimento”, si legge in un comunicato pubblicato sul sito de “il Settimanale della Diocesi di Como”. “Ad occuparsi direttamente della gestione dei beni rappresentati dall’Archivio storico – di cui in questi anni è proseguito il prezioso lavoro di sistemazione organica a favore della fruizione da parte degli studiosi di storia locale – e dalla Biblioteca – che ha visto nel frattempo un notevole incremento del suo patrimonio librario – saranno la diocesi e il Seminario (che è anche il proprietario degli spazi in cui il Centro Rusca si trova)”, conclude la nota.