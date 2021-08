Arresto don Vincenzo Esposito: diocesi di Perugia, “collaborazione con l’autorità giudiziaria per il raggiungimento della verità dei fatti”

L’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve prende atto “con stupore e dolore” della notizia circa l’arresto di don Vincenzo Esposito, parroco di San Feliciano (Pg), e “assicura la più completa disponibilità alla collaborazione con l’autorità giudiziaria per il raggiungimento della verità dei fatti”. È quanto si apprende da una nota della Curia. Secondo le prime informazioni raccolte dall’arcidiocesi, “che al momento non ha ricevuto comunicazioni ufficiali da parte dell’autorità giudiziaria”, don Vincenzo Esposito è accusato di prostituzione minorile. Al riguardo l’arcidiocesi “ritiene di dover precisare che mai alcuna segnalazione è giunta all’Autorità ecclesiastica relativa ai fatti oggetto dell’indagine”: “Rimane comunque prioritario l’impegno ad approfondire con diligenza i fatti – prosegue la nota -, applicando le indicazioni dettate dalla normativa canonica e seguire le eventuali indicazioni offerte dalla Santa Sede”. L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, card. Gualtiero Bassetti, “profondamente rattristato, esprime la propria vicinanza, umana e spirituale, alla comunità parrocchiale di San Feliciano e in particolare a tutti coloro che sono coinvolti nella vicenda”.