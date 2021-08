Diocesi: Catania, il 17 agosto le celebrazioni in onore di Sant’Agata. Presentato oggi il programma

Il 17 agosto, memoria dell’895° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli, dalle ore 8 alle ore 13 la cattedrale di Catania rimarrà aperta per accogliere i fedeli che potranno venerare le reliquie della santa patrona esposte all’altare maggiore. Il programma delle prossime celebrazioni in onore di Sant’Agata è stato presentato oggi nella conferenza stampa tenutasi in arcivescovado, nel salone dei vescovi. L’ingresso e l’uscita dalla cattedrale – informa la diocesi – avverranno, secondo le normative anti Covid vigenti e seguendo le indicazioni delle autorità di pubblica sicurezza, dai cancelli di via Vittorio Emanuele. I fedeli, attraversando la villetta adiacente la cattedrale, procederanno secondo le indicazioni dei volontari che provvederanno al controllo della temperatura e inviteranno ad indossare la mascherina ed igienizzare le mani. Alle ore 18, mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania, a porte chiuse e senza la presenza fisica dei fedeli, parteciperà, insieme al sindaco, alle operazioni di apertura del Sacello e all’esposizione del busto reliquiario della santa patrona e presiederà la celebrazione della messa, al termine della quale il busto reliquiario sarà riposto nel Sacello. La celebrazione liturgica, alla quale parteciperà soltanto il sindaco in rappresentanza della intera cittadinanza, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube dell’arcidiocesi.