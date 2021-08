Maltempo: Caritas Como, 12 deumidificatori per aiutare le famiglie colpite dai recenti nubifragi

Grazie alla rete di solidarietà attivata con i parroci dei paesi comaschi colpiti dai violenti nubifragi, la Caritas diocesana di Como è intervenuta consegnando 12 deumidificatori ad altrettante famiglie, in particolare 9 a Cernobbio, 2 a Maslianico e 1 a Schignano. Lo rende noto la stessa Caritas sul suo sito.

Gli apparecchi, resi disponibili dalla Caritas ambrosiana allertata nel corso di questa emergenza, permettono di “asciugare” i locali delle case letteralmente inondate dalle piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio intere comunità.

La Caritas informa che altri deumidificatori sono a disposizione per gli abitanti che, sempre attraverso i parroci o i Centri di ascolto attivi sul territorio, possono richiederne l’utilizzo.

Il direttore Roberto Bernasconi rinnova così la vicinanza alle comunità colpite e ricorda anche che è attivo il Fondo di solidarietà famiglia lavoro 2020 – lo strumento voluto dalla diocesi per sostenere le famiglie in difficoltà a causa del Covid – che potrà essere utilizzato anche per le persone coinvolte da questa calamità. Chi volesse informazioni può rivolgersi ai parroci o alla segreteria della Caritas diocesana al numero 0310353533.