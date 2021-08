Giovani: Salesiani per il sociale, l’intero album “Siamo noi Don Bosco” disponibile gratuitamente su Spotify

In occasione del periodo estivo in cui oratori, centri giovanili, comunità educative vivono in tutta Italia diverse esperienze ricreative e di svago, Salesiani per il sociale aps, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione sociale dei Salesiani dell’Italia meridionale, rende disponibile sulla piattaforma di streaming musicale Spotify l’intero album “Siamo noi Don Bosco”.

“Un progetto musicale nato nel 2015 dai giovani dell’Ispettoria salesiana meridionale che, in occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco, hanno voluto reinterpretare in chiave moderna alcuni brani della tradizione salesiana – si legge in una nota -. Un viaggio continuato in questi anni e diventata colonna sonora di estati ragazzi, campi scuola e ritiri spirituali, grazie al mix di generi musicali adottati (il pop, il blues, il reggae, la bossa nova, il rock) nel ri-arrangiamento dei brani storici come ‘Verdi le tue valli’ a quelli più contemporanei come ‘Basta che siate giovani’”.

A 6 anni dalla pubblicazione di “Siamo noi Don Bosco”, Salesiani per il sociale aps rende fruibili gratuitamente tutti i brani dell’album sulla piattaforma di streaming Spotify, tra le più utilizzate dagli utenti che ascoltano musica on line. Le nove tracce sono accompagnate anche dall’inedito “You’re in me, Don Bosco”, l’inno del bicentenario adattato in lingua inglese.

Per Don Bosco la musica è un canale comunicativo ed educativo privilegiato, tanto da affermare che “un oratorio senza musica è un corpo senza anima”. “La musica è anima, è vita, è fantasia, la musica è giovane – prosegue la nota -. Ed è mezzo per stringere relazioni anche con quei giovani che dalla vita hanno avuto di meno e che Salesiani per il sociale aps, grazie ai suoi 116 enti associati, raggiunge ogni anno, garantendo loro accoglienza, educazione, formazione e inserimento lavorativo. Nel 2020, l’anno del Covid-19, sono stati oltre 150 gli interventi educativi realizzati in tutta Italia, attraverso i quali l’associazione ha raggiunto 97.740 minori e giovani in situazioni di vulnerabilità sociale, povertà materiale e educativa, assieme alle loro famiglie”.

Conclude la nota: “Energia, professionalità, amore per Don Bosco sono gli ingredienti che hanno dato vita a questo progetto musicale, realizzato dai giovani del Movimento giovanile salesiano, e sono gli stessi valori che ogni giorno mettono in pratica gli educatori, operatori, professionisti e volontari che operano all’interno della rete di Salesiani per il sociale aps. Con un’unica missione: garantire a tutti i bambini e giovani, stessi diritti e stesse opportunità”.