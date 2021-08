Diocesi: Bologna, il card. Zuppi domani presiede messa per festa di San Domenico

Domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 19, nella basilica di San Domenico l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, presiederà la messa nel giorno della festa del fondatore dei Predicatori, nel Giubileo per gli 800 anni dalla sua morte. Concelebrerà anche fra Gerard Timoner, maestro generale dell’Ordine.

Nell’ambito del triduo di preparazione, il card. Zuppi presiederà i primi vespri solenni nella basilica patriarcale stasera, alle ore 19.

Le celebrazioni saranno trasmesse in streaming sui canali YouTube de “L’Osservatore domenicano”, di “12Porte” e sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it.

L’arcivescovo, inoltre, giovedì 5 agosto alle ore 20.45 parteciperà alla fiaccolata, con ritrovo in piazza San Domenico, che farà memoria degli ultimi momenti di vita del fondatore dei Predicatori.