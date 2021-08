Papa Francesco: domani riprende le udienze generali in Aula Paolo VI

Da domani riprendono le udienze generali di Papa Francesco in Aula Paolo VI. Come di consueto, infatti, gli appuntamenti papali del mercoledì con i fedeli vengono sospesi a luglio per la pausa di riposo estiva, che quest’anno ha coinciso con la convalescenza di Francesco, sottoposto il 4 luglio scorso ad un intervento chirurgico al colon al Policlinico Gemelli. Ad un mese esatto dall’intervento quindi, fatta eccezione per gli Angelus domenicali, uno dei quali tenuto proprio dal balcone al decimo piano dell’ospedale romano, Francesco riprende le consuete attività. Nell’ultima udienza generale del 30 giugno, svoltasi nel Cortile di San Damaso, il Papa aveva proseguito il ciclo di catechesi – iniziato la settimana prima – dedicato alla Lettera ai Galati.