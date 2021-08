Esercito: gli allievi della Scuola militare Teuliè effettuano una donazione all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani e i militari di carriera dell’Esercito

(foto Esercito Itlaiano)

Gli allievi del corso Musso III, da poco diplomatisi nella Scuola militare Teuliè di Milano, hanno effettuato una donazione in favore dell’Onaomce, Opera nazionale di assistenza per gli orfani e i militari di carriera dell’Esercito. Una decisione che ha riscosso il plauso del Colonnello Gianluigi D’Ambrosio, Comandante della Scuola, e che è maturata in autonomia dai ragazzi neodiplomati che, non potendo svolgere a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 la tradizionale serata danzante del Mak π 100 al termine del percorso formativo, hanno voluto destinare la cifra raccolta in favore dell’Ente morale. “Grande è la soddisfazione nell’aver donato parte dei soldi destinati alla nostra festa, per destinarli a una causa ben più importante. È un gesto che ci riempie di orgoglio”, queste sono le parole del Capo scelto di battaglione Alessandra Fidone, Capo corso di Musso III, riportate sul sito dell’Esercito italiano, dove si sottolinea l’importanza di questo concreto gesto di solidarietà, che dimostra come gli allievi abbiano interiorizzato i sentimenti di generosità e altruismo, patrimonio etico-valoriale su cui poggia la formazione scolastica militare.