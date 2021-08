Incendi boschivi: Ministero dell’Interno, “dal 15 giugno 37.407 gli interventi dei Vigili del fuoco, 1.156 con canadair ed elicotteri”

“Dal 15 giugno, data di inizio della campagna antincendio boschivo, a oggi sono stati effettuati 37.407 interventi dai Vigili del fuoco per arginare gli incendi alla vegetazione che stanno interessando tutto il territorio nazionale; rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso si registra un incremento di 16.000 operazioni di soccorso. In 1.156 occasioni si è reso necessario l’uso di canadair e elicotteri”. Lo si legge sul sito del Ministero dell’Interno.

Tra le regioni più colpite “la Sicilia, con 8.669 interventi, la Puglia con 8.628 e la Calabria con 3.785”. Nelle ultime 24 ore “sono state 717 le operazioni di soccorso, di cui 49 effettuate con l’utilizzo dei mezzi aerei”.

Al momento “sono ancora in corso gli interventi ad Aidone – contrata San Bartolo – in provincia di Enna, a Randazzo in provincia di Catania, a Rocca San Giovanni in provincia di Chieti, a Gravina di Puglia in provincia di Bari, oltre a quelli che interessano le aree del catanzarese”.

Nella sola regione siciliana “nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 257 interventi per domare gli incendi che hanno colpito in particolare le province di Catania, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Siracusa”.

Invece, “situazione sotto controllo a Pescara dove nel pomeriggio di ieri un vasto incendio aveva colpito la pineta Dannunziana. A Ortona nel chietino 80 Vigili del fuoco, con 30 mezzi, sono stati impegnati per un incendio di una pineta, ora in bonifica.