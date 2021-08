Diocesi: Teramo, presentati oggi il pellegrinaggio e la Tendopoli di San Gabriele, virtuale ed in presenza

Presentati questa mattina nei locali del Bim di Teramo, il 40° pellegrinaggio a piedi da Teramo a San Gabriele, che si svolgerà nella notte tra sabato 7 e domenica 8 agosto, e la 41° Tendopoli di San Gabriele dal titolo “San Gabriele, un eroe senza maschera”, in programma dal 18 al 20 agosto. “Avevamo programmi grandiosi per celebrare i 3 eventi che ricorrevano nel 2020: i 300 anni della fondazione della congregazione dei Passionisti, i 100 anni della canonizzazione di San Gabriele e i 40 anni della Tendopoli. Ma il Covid ci ha bloccato. I programmi sono saltati e siamo stati costretti a inventarci di tutto per stare vicino ai ragazzi”, le parole di padre Francesco Cordeschi, ideatore della Tendopoli, che ha spiegato come anche questa edizione si svolgerà in modo virtuale con solo l’ultimo giorno in presenza. “La sensibilità religiosa dei giovani sta subendo una profonda trasformazione: non sta scomparendo, ma sta cambiando sulla spinta della progressiva marginalizzazione del cristianesimo dalla società, i cui effetti si vedono anche nella scomparsa delle risposte della fede agli interrogativi della vita”, ha dichiarato padre Cordeschi, come riportato nel comunicato del Bim, Consorzio dei comuni del Vomano e del Tordino. “I giovani non sono atei, ma in ricerca. La pandemia ha definitivamente abbattuto quelle strutture protettive che illudevano di vivere la fede. Nel mare aperto del tutto possibile, il giovane nuota aggrappandosi ad ogni mezzo di sostegno e sono certo che arriverà alla barca che lo salva. A questi giovani, naufraghi nel mare aperto ed inquinato del ‘faccio quello che mi gusta’, siamo chiamati a gettare dei salvagente, dei segni ai quali potersi aggrappare”. Le persone, che percorreranno gli oltre 25 chilometri del percorso a piedi, si raduneranno alle ore 21,30 davanti alla cattedrale di Teramo, dove il vescovo Lorenzo Leuzzi benedirà i pellegrini prima della partenza prevista per le ore 22. L’arrivo al santuario di San Gabriele dell’Addolorata è previsto per le ore 6, quindi alle ore 7 la messa e alle ore 8 il passaggio dalla Porta Santa per il Giubileo del santo del sorriso. La Tendopoli inizierà invece mercoledì 18 agosto alle ore 18 con il saluto di padre Francesco Cordeschi e la presentazione del programma, prima del Tend Fest. Giovedì 19 agosto alle ore 15,30 video conferenza a cura di Marco Staffolani su “San Gabriele un Eroe senza maschera”. Venerdì 20 agosto alle ore 15,30 il deserto con uno spazio di riflessione dal titolo “Gli idoli-eroi sono come spaventapasseri in un campo di cocomeri”, mentre alle ore 18,30 la Via Crucis. Sabato 21 agosto chiusura in presenza al santuario di San Gabriele, con alle ore 9 accoglienza, iscrizione e consegna maglietta. A seguire, l’incontro nella cripta con padre Cordeschi, alle ore 11 la messa celebrata dal card. Mauro Gambetti, alle ore 12 passaggio della Porta Santa e Giubileo della Tendopoli, alle 15,30 festa e giochi all’aperto con le famiglie.