Diocesi: Gaeta, dall’11 al 15 agosto Scauri accoglie il quadro della Madonna di Pompei

C’è attesa a Scauri di Minturno nella parrocchia Maria Santissima Immacolata per l’arrivo della venerata immagine della Madonna di Pompei, dall’omonimo santuario, che sarà presente dall’11 al 15 agosto, in prossimità della solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo.

Da ieri al 10 agosto c’è la novena di preparazione. L’arrivo del quadro della Madonna di Pompei sarà mercoledì 11 agosto alle ore 18 in piazza Immacolata a Scauri. Alle ore 19 la messa presieduta dall’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo, e il saluto del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli. Giovedì 12 agosto alle ore 19 presiederà la messa l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari.

Venerdì 13 agosto il quadro della Madonna sarà ospite presso la casa di riposo San Francesco Domus Aurea di Scauri e nella parrocchia di Tremensuoli. Alle ore 19 la messa sarà presieduta da don Guerino Piccione, assistente dell’Unitalsi. Sabato 14 agosto la messa delle ore 19 sarà presieduta dal vicario generale, don Mariano Marisella, mentre alle ore 22 si terrà la veglia di preghiera presieduta da mons. Francesco Paolo Soprano, delegato della Missione mariana.

Domenica 15 agosto, solennità dell’Assunta, alle ore 11 il quadro della Vergine sarà accolto in piazza Rotelli, in comunione con la comunità di Sant’Albina. Dopo la messa, la popolazione saluterà la Madonna di Pompei.

Il programma completo, con tutti gli appuntamenti liturgici e spirituali, è disponibile sulla pagina Facebook “Parrocchia Immacolata Scauri” e su www.radiocivitainblu.it.